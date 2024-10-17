Как улучшить рост волос: преимущества процедуры микронидлинг

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Преимущества процедуры

Исследования говорят о том, что микронидлинг обладает следующими преимуществами:

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Увеличивает кровоток или кровообращение из-за покалывания, и поэтому кожа выглядит упругой и сияющей. Помогает при ранних признаках старения, предотвращая появление морщин и тонких линий, и удаляет уже имеющиеся морщины и тонкие линии, формируя новый слой кожи. Помогает при целлюлите и появлении растяжек. Также может стимулировать рост волос, а это значит, что вы также можете использовать его на коже головы. Это усилит спящие волосяные фолликулы.

Работает ли это для роста волос

В последние годы микронидлинг привлек к себе столько внимания, что ведутся дискуссии о его эффективности при выпадении волос. Из-за загрязнения окружающей среды и продуктов, которые мы часто используем для обработки волос, мы склонны повреждать наши волосы.

Нагревательные приборы также имеют тенденцию повреждать наши волосы и волосяные фолликулы. В конце концов, мы сталкиваемся с большим выпадением волос и меньшим ростом, потому что наши волосяные фолликулы становятся спящими.

Микронидлинг с помощью своих игл активизирует эти спящие волосяные фолликулы. Также при выполнении с миноксидилом процедура способствует росту волос. Следует иметь в виду, что процедура может работать только в определенных пределах. Эта терапия не будет работать после определенного возраста.

Если выпадение волос вызвано наследственными причинами или какой-то серьезной проблемой, которая навсегда сделала фолликулы спящими, в этих случаях это не сработает.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.



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