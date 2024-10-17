Как очищать кожу маслом: эффективный метод

Вы можете делать масляное очищение двумя разными способами. Один из них с маслом для умывания и влажной мочалкой. Еще один метод — популярная корейская процедура двойного очищения. В этом методе, после масляного средства для умывания, они обычно очищают его пенкой для умывания, чтобы удалить любые остатки. Мы рассмотрим первый вариант очищения.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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