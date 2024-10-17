Как очищать кожу маслом: эффективный метод

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Вы можете делать масляное очищение двумя разными способами. Один из них с маслом для умывания и влажной мочалкой. Еще один метод — популярная корейская процедура двойного очищения. В этом методе, после масляного средства для умывания, они обычно очищают его пенкой для умывания, чтобы удалить любые остатки. Мы рассмотрим первый вариант очищения.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Общий метод очищения маслом

Возьмите 1-2 столовые ложки масла. Вотрите масло в ладонь и нанесите его на сухую кожу лица. Аккуратно массирующими движениями нанесите это масло на лицо кончиками пальцев. Это удалит весь макияж, а также омертвевшие клетки кожи. Как только вы закончите с этим, используйте влажную мочалку и протрите лицо. Не нажимайте слишком сильно, так как это может вызвать раздражение или высыпания. Вы можете ополоснуть лицо теплой водой, если хотите, чтобы часть полезных свойств масла осталась на коже. После того, как вы закончите чистку лица, промокните насухо и нанесите увлажняющий крем по вашему выбору.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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