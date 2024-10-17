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Целлюлит у худых девушек: почему эта проблема затрагивает даже самых стройных?

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — это проблема, с которой сталкиваются многие женщины, независимо от их веса. Несмотря на распространённое мнение, что целлюлит — это следствие избыточного веса, он может появляться даже у очень стройных девушек. Давайте разберёмся, почему целлюлит не зависит от размера тела и какие факторы его вызывают.

Целлюлит у худых девушек: почему эта проблема затрагивает даже самых стройных?
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Структура кожи и жировых клеток

Целлюлит появляется из-за особенностей строения женской кожи. Подкожные жировые клетки удерживаются между волокнами соединительной ткани. У женщин эти волокна расположены перпендикулярно поверхности кожи, что делает их более подверженными образованию бугристости. Даже у худых девушек существует естественный жировой слой, который может "выталкиваться" через соединительные волокна, создавая эффект "апельсиновой корки".

Гормональные изменения

Одной из главных причин целлюлита у худых девушек являются гормональные колебания. Эстроген, гормон, влияющий на распределение жировой ткани, особенно активен у женщин. С возрастом, а также во время беременности или гормональных изменений, происходит ослабление соединительной ткани и накопление жировых отложений в определенных зонах, что ведет к появлению целлюлита.

Наследственность

Генетика также играет немаловажную роль. Если у вашей мамы или бабушки был целлюлит, то шансы, что он появится у вас, увеличиваются, вне зависимости от вашего веса. Наследственные особенности структуры кожи могут предопределить предрасположенность к целлюлиту.

Целлюлит — это не показатель избыточного веса или плохого ухода за телом. Он возникает по множеству факторов, включая гормоны, строение кожи и генетику. Поэтому даже самые стройные девушки могут сталкиваться с этой проблемой.

Уточнения

Целлюлит — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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