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Тренды осени: лучшие оттенки помад для яркого образа

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время перемен не только в природе, но и в макияже. С приходом холодов меняются и текстуры средств и их цветовая гамма. Одним из самых популярных акцентов осеннего макияжа остаются губы. Правильно подобранный оттенок помады способен подчеркнуть природную красоту и гармонично вписаться в осенние образы. Рассмотрим, какие цвета помад наиболее актуальны в этом сезоне.

Тренды осени: лучшие оттенки помад для яркого образа
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

1. Тёплые бордовые и винные оттенки

Осень — идеальное время для насыщенных и глубоких цветов. Винные и бордовые оттенки помад придают образу элегантности и таинственности. Эти цвета отлично сочетаются с осенними нарядами и тёплыми аксессуарами, создавая яркий акцент на губах. Бордовая помада особенно выигрышно смотрится на светлой коже и придаёт губам выразительность.

2. Терракотовые и коричневые тона

Оттенки земли, такие как терракотовый и коричневый, являются одними из главных трендов осени. Они подходят практически всем типам внешности и легко сочетаются с разнообразными образами, будь то повседневный или вечерний макияж.

3. Ягодные оттенки

Цвета спелых ягод, такие как клюквенный или ежевичный, добавляют свежести и яркости осеннему образу. Ягодные помады удачно подойдут как для дневного, так и для вечернего макияжа. Особенно хорошо они смотрятся на тёплом тоне кожи.

Осень — время экспериментов с насыщенными и глубокими оттенками помад. Винные, терракотовые и ягодные цвета помогут создать гармоничный осенний образ и добавить ярких акцентов в прохладные дни.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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