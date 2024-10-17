Тренды осени: лучшие оттенки помад для яркого образа

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — время перемен не только в природе, но и в макияже. С приходом холодов меняются и текстуры средств и их цветовая гамма. Одним из самых популярных акцентов осеннего макияжа остаются губы. Правильно подобранный оттенок помады способен подчеркнуть природную красоту и гармонично вписаться в осенние образы. Рассмотрим, какие цвета помад наиболее актуальны в этом сезоне.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

1. Тёплые бордовые и винные оттенки

Осень — идеальное время для насыщенных и глубоких цветов. Винные и бордовые оттенки помад придают образу элегантности и таинственности. Эти цвета отлично сочетаются с осенними нарядами и тёплыми аксессуарами, создавая яркий акцент на губах. Бордовая помада особенно выигрышно смотрится на светлой коже и придаёт губам выразительность.

2. Терракотовые и коричневые тона

Оттенки земли, такие как терракотовый и коричневый, являются одними из главных трендов осени. Они подходят практически всем типам внешности и легко сочетаются с разнообразными образами, будь то повседневный или вечерний макияж.

3. Ягодные оттенки

Цвета спелых ягод, такие как клюквенный или ежевичный, добавляют свежести и яркости осеннему образу. Ягодные помады удачно подойдут как для дневного, так и для вечернего макияжа. Особенно хорошо они смотрятся на тёплом тоне кожи.

Осень — время экспериментов с насыщенными и глубокими оттенками помад. Винные, терракотовые и ягодные цвета помогут создать гармоничный осенний образ и добавить ярких акцентов в прохладные дни.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.