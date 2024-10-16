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Эксклюзив: стоит ли беспокоиться, если у вас тихий подросток?

2:37
Моя семья

В недавнем интервью с детским и семейным психологом Олесей Покусаевой Pravda. Ru обсудила важные аспекты поведения тихих подростков.

Эксклюзив: стоит ли беспокоиться, если у вас тихий подросток?
Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, PDM

По словам эксперта, тихий характер подростка может быть сигналом о затянувшемся подростковом возрасте. В таких случаях дети, растущие в авторитарной среде, могут подавлять свои желания и эмоции. Это может привести к отсроченному бунту, который может проявиться в зрелом возрасте.

У Покусаевой была клиентка, которую в 40 лет накрыл подростковый кризис. "Она обрезала волосы, перекрасилась, развелась с мужем и даже отбила парня у дочери", — рассказывает специалист.

Психолог подчёркивает, что спокойные и послушные дети могут скрывать серьёзные проблемы. Иногда такие дети оказываются аутистами или имеют другие трудности. Познание мира — важная часть взросления, — отмечает она.

Также мы обсудили этапы сепарации, которые у подростков могут проявляться по-разному. Молодые люди могут остаться под влиянием родителей, если не пройдут сепарацию в подростковом возрасте. Многие из них продолжают жить с родителями до 50 лет, что затрудняет построение личной жизни, — добавляет Покусаева.

Важно помнить, что каждый случай индивидуален. Подростковый бунт — это естественный процесс, но полное подчинение родителям может сигнализировать о проблемах. Если подросток во всем слушается родителей, это удобно, но не всегда говорит о благополучии, — заключает психолог.

Олеся отмечает, что один из главных признаков, указывающих на чрезмерную опеку, — это отсутствие социализации у ребенка. Если ребёнок несоциализированный, он может казаться послушным: сидит дома, читает книги и хорошо учится. Однако ему будет сложно адаптироваться в социуме, — говорит эксперт.

По словам психолога, такие дети часто предпочитают общение со взрослыми, поскольку те более снисходительны. Подростки живут в довольно жёстком мире, и если ребёнок не проходит этап социализации в подростковом возрасте, это может привести к серьёзным трудностям во взрослой жизни.

Когда речь заходит о сепарации, психолог подчёркивает, что иногда её необходимо проводить "насильно". Раньше молодые люди уезжали в институты в 16-17 лет, и это было нормой. Чем дольше они остаются под опекой, тем сложнее им потом адаптироваться, — поясняет она.

 

Уточнения

Подростковый кризис (от др.-греч. κρίσις — решение, поворотный пункт) — возрастной кризис, возникающий при переходе от младшего школьного возраста к младшему подростковому.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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