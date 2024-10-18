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Как защитить волосы от повреждений: термозащита и укладка

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Создание стильной прически требует не только качественной стрижки, но и правильной укладки. При этом важно помнить о термозащите, которая защищает волосы от высоких температур, предотвращая пересушивание и ломкость. Термозащитные средства, такие как спреи, кремы, масла, пенки и муссы, помогают сохранить здоровье волос и придают им блеск. Перед укладкой стоит подготовить волосы, используя увлажняющие шампуни и бальзамы, а затем нанести термозащитное средство на влажные локоны.

Как защитить волосы от повреждений: термозащита и укладка
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

При сушке феном важно выбирать правильный температурный режим и держать его на расстоянии 15-20 см от волос, чтобы избежать перегрева. Для укладки утюжком или плойкой также необходимо следить за температурой, разделяя волосы на небольшие пряди и проглаживая каждую только один раз.

После укладки рекомендуется использовать несмываемые средства для ухода, чтобы закрепить результат и улучшить внешний вид волос. Важно помнить о необходимости давать волосам отдых от горячих инструментов и регулярно подстригать кончики, чтобы предотвратить их сечение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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