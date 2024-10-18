Как побороть целлюлит: современные методы и советы экспертов

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Целлюлит, известный как "апельсиновая корка", знаком многим женщинам, и его появление связано с нарушением микроциркуляции и оттока лимфы. Интересно, что до 70-х годов прошлого века целлюлит не воспринимался как дефект внешности, но всё изменилось после статьи в Vogue, которая привлекла внимание к этой проблеме.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

По данным дерматовенеролога-косметолога Галины Скворцовой, целлюлит в разной степени выражен у 80% женщин, и его возникновение обусловлено гормональными изменениями, наследственностью, образом жизни и другими факторами. Липолитики, которые активно применяются в мезотерапии, способствуют расщеплению жировых клеток и улучшают микроциркуляцию. Эти инъекционные методы позволяют добиться заметного улучшения состояния кожи и уменьшения объемов жировых отложений. Преимущества таких процедур включают быстрое восстановление после инъекций и длительный эффект при поддержании здорового образа жизни.

Однако перед началом курса важно проконсультироваться с врачом-косметологом, так как инъекционные методы имеют противопоказания. Современные препараты, такие как Дермахил и Ревитал Целюформ, помогают в борьбе с целлюлитом, и комбинирование мезотерапии с другими методами коррекции может дать наилучшие результаты. При правильном подходе можно достичь стойкого эффекта, который положительно скажется на уверенности в себе.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



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