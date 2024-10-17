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Как стрелки становятся must-have осеннего макияжа: тренды и советы

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки остаются актуальным элементом макияжа и в этом сезоне предлагают новые тренды, которые помогут вам выглядеть стильно в офисе. Одним из самых модных решений станут стрелки в коричневых оттенках. Они создают мягкий и менее вызывающий образ по сравнению с классическими черными стрелками.

Как стрелки становятся must-have осеннего макияжа: тренды и советы
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Шоколадные или ореховые оттенки идеально подходят для офисного макияжа, а длина хвостика может быть увеличена для создания более выразительного эффекта. Однако визажисты рекомендуют избегать широких стрелок, так как они могут выглядеть слишком дерзко. В этом сезоне также актуален розовый цвет, вдохновленный трендами Barbie. Вместо яркой жидкой подводки можно использовать мягкие розовые тени в сочетании с коричневыми стрелками, что добавит нежности и утонченности.

Лисья стрелка, еще одна популярная техника, добавляет изюминку вашему макияжу. Она требует простого выполнения: нужно провести обычную стрелку, а затем добавить "клювик" во внутреннем уголке глаза. Таким образом, стрелки становятся универсальным инструментом для создания различных образов, от сдержанных до смелых.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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