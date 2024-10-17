Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки счастья у котов: учимся понимать любимцев
Автоюрист назвал способ законно вернуть часть денег при покупке новой машины
Дмитрий Исхаков устроил сыну Полины Гагариной необычную фотосессию
Как улучшить вкус любого супа
Учёные предложили лечить черепно-мозговые травмы красным светом
В России появилась первая социальная сеть для любителей собак
Осеннее спасение урожая: какими растворами обрабатывать грядки, чтобы избавиться от вредителей
Трихолог рассказала, что должно быть в рационе, чтобы волосы были красивыми и здоровыми
Исследование показало, как важно осознавать собственное невежество

Седые волосы как стильный акцент: как подчеркнуть свою индивидуальность

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Седые волосы — это не повод скрывать свою индивидуальность, а наоборот, возможность подчеркнуть её стильным образом. Сегодня все больше женщин выбирают сохранить свои серебристые локоны, так как седина символизирует мудрость и силу.

Седые волосы как стильный акцент: как подчеркнуть свою индивидуальность
Фото: Wikipedia by Philippe Alès, CC BY-SA 4.0

Чтобы подчеркнуть красоту седых волос, важно уделить внимание их здоровью: использовать увлажняющие шампуни и кондиционеры с маслами и кератином, а также регулярно делать питательные маски. Седые волосы могут приобретать желтоватый оттенок, поэтому рекомендуется применять шампуни с фиолетовыми пигментами для нейтрализации желтизны. Правильная стрижка также играет ключевую роль, ведь стильные короткие стрижки, такие как пикси или боб, и длинные локоны могут выгодно подчеркнуть седину.

Для добавления оригинальности можно экспериментировать с цветом, добавляя блики пастельных тонов или серебристо-синеватые акценты. Наконец, использование масел и сывороток для блеска поможет сделать седые волосы более выразительными и ухоженными, придавая им зеркальное сияние.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Деревья и кустарники
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует Аудио 
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Советы
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче? Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Океанологи нашли фрагменты микропластика в выдыхаемом дельфинами воздухе
Опасность ночного света для здоровья: мнение эксперта
Три типа людей, которых кошки не переносят
Важные шаги по уходу за бузиной: от подкормки до обрезки
Прохор Шаляпин назвал два своих самых любимых фильма в едином жанре
Получается густой и наваристый суп: как приготовить идеальную мясную солянку
Учёные выяснили, чем опасна гипертония для дыхательной системы
Седые волосы как стильный акцент: как подчеркнуть свою индивидуальность
Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.