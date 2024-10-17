Как замедлить появление седины: советы нутрициолога

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ранняя и поздняя седина часто вызывает беспокойство, но существуют способы замедлить этот процесс. Генетика действительно играет важную роль, однако, понимание причин появления седины и профилактические меры могут помочь. По словам нутрициолога Елены Мухиной, одной из основных причин раннего поседения является железодефицитная анемия, которая ухудшает питание волосяных фолликулов.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Другие факторы, такие как нарушения обмена веществ и гормональные сбои, также влияют на уровень пигментации волос. Хронические проблемы с пищеварением, вредные привычки, недостаток меди, каталазы и тирозина в рационе также могут способствовать этому процессу. Для предотвращения поседения важно снизить уровень стресса с помощью медитации и физической активности на свежем воздухе, а также следить за сбалансированным питанием, богатым необходимыми микроэлементами и витаминами.

Соблюдая эти рекомендации, можно существенно замедлить процесс потери естественного цвета волос и сохранить их здоровье.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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