Как ухаживать за кожей в молодом возрасте: советы экспертов

Уход за кожей необходимо начинать еще в подростковом возрасте, но многие женщины, стремясь избежать раннего старения, часто перегибают палку и наносят больше вреда, чем пользы. Важно правильно подбирать процедуры в зависимости от возраста и состояния кожи. До 25 лет кожа активно формируется, и её проблемы часто связаны с гормональными изменениями. В этом возрасте косметологи рекомендуют легкие чистки и пилинги, но инъекционные процедуры, такие как ботокс, использовать нецелесообразно, так как они не подходят для молодой кожи.
После 25 лет стоит быть внимательнее к уходу, поскольку процессы обновления клеток замедляются, а последствия неудачного пилинга могут задерживаться надолго.
Для женщин в возрасте 30-35 лет еще не требуется серьезных вмешательств, однако можно начать использовать мезотерапию и биоревитализацию для поддержания тонуса кожи. В любом возрасте необходимо уделять внимание пилингам и защите от солнца, так как это поможет предотвратить пигментацию и сохранить молодость.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.