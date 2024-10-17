Как ухаживать за кожей в молодом возрасте: советы экспертов

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей необходимо начинать еще в подростковом возрасте, но многие женщины, стремясь избежать раннего старения, часто перегибают палку и наносят больше вреда, чем пользы. Важно правильно подбирать процедуры в зависимости от возраста и состояния кожи. До 25 лет кожа активно формируется, и её проблемы часто связаны с гормональными изменениями. В этом возрасте косметологи рекомендуют легкие чистки и пилинги, но инъекционные процедуры, такие как ботокс, использовать нецелесообразно, так как они не подходят для молодой кожи.

Фото: Freepik is licensed under Free license

После 25 лет стоит быть внимательнее к уходу, поскольку процессы обновления клеток замедляются, а последствия неудачного пилинга могут задерживаться надолго.

Для женщин в возрасте 30-35 лет еще не требуется серьезных вмешательств, однако можно начать использовать мезотерапию и биоревитализацию для поддержания тонуса кожи. В любом возрасте необходимо уделять внимание пилингам и защите от солнца, так как это поможет предотвратить пигментацию и сохранить молодость.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.