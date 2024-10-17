Секреты здоровой кожи: избегаем опасные компоненты в косметике

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забота о коже невозможна без правильного выбора уходовых средств, и эксперты-косметологи предлагают обратить внимание на компоненты, которых стоит избегать. Парабены, например, являются искусственными консерванты, способными вызывать аллергические реакции и дерматиты, а также могут накапливаться в тканях, что приводит к серьезным последствиям. Вазелин, часто используемый в кремах, нарушает водный баланс кожи, вызывая сухость и шелушение, а искусственный глицерин способен "высасывать" влагу, усиливая обезвоживание.

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Формальдегид — крайне опасный ингредиент, вызывающий раздражение и дерматиты, а также негативно влияющий на здоровье в целом. Вместо этого косметологи советуют использовать полезные компоненты, такие как ретинол и гликолевую кислоту, которые помогают решить множество проблем с кожей, от акне до пигментации.

Чтобы поддерживать здоровье кожи, важно следовать основным правилам: бережное очищение, тонизирование и увлажнение. Применение активных веществ должно быть грамотным, избегая сочетаний, которые могут вызвать негативные реакции.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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