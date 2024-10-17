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Секреты здоровой кожи: избегаем опасные компоненты в косметике

1:14
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Забота о коже невозможна без правильного выбора уходовых средств, и эксперты-косметологи предлагают обратить внимание на компоненты, которых стоит избегать. Парабены, например, являются искусственными консерванты, способными вызывать аллергические реакции и дерматиты, а также могут накапливаться в тканях, что приводит к серьезным последствиям. Вазелин, часто используемый в кремах, нарушает водный баланс кожи, вызывая сухость и шелушение, а искусственный глицерин способен "высасывать" влагу, усиливая обезвоживание.

Секреты здоровой кожи: избегаем опасные компоненты в косметике
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Формальдегид — крайне опасный ингредиент, вызывающий раздражение и дерматиты, а также негативно влияющий на здоровье в целом. Вместо этого косметологи советуют использовать полезные компоненты, такие как ретинол и гликолевую кислоту, которые помогают решить множество проблем с кожей, от акне до пигментации.

Чтобы поддерживать здоровье кожи, важно следовать основным правилам: бережное очищение, тонизирование и увлажнение. Применение активных веществ должно быть грамотным, избегая сочетаний, которые могут вызвать негативные реакции.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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