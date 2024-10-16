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Мезотерапия и биоревитализация: выберите лучший способ сохранить молодость

1:22
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В мире косметологии мезотерапия и биоревитализация стали одними из самых востребованных процедур, помогающих не только устранить воспаления и сухость кожи, но и продлить молодость, откладывая более радикальные методы борьбы со старением.

Мезотерапия и биоревитализация: выберите лучший способ сохранить молодость
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Мезотерапия представляет собой внутрикожное введение специализированных коктейлей, содержащих гиалуроновую кислоту, витамины и микроэлементы, и в основном нацелена на лечение внутренних проблем кожи, таких как нарушения работы сальных желез и пигментация. Процедура может проводиться инъекционно или безинъекционно и требует курсового подхода — от 4 до 10 сеансов для достижения оптимального результата.

В отличие от мезотерапии, биоревитализация фокусируется на увлажнении кожи с помощью препаратов с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты, обычно требуя 3-5 сеансов для заметного эффекта. Специалисты рекомендуют учитывать возраст пациента при выборе процедуры: мезотерапия лучше подходит для молодого поколения, в то время как биоревитализация актуальна для женщин старше 30 лет, страдающих от сухости и истончения кожи. Перед началом процедур важно обсудить с врачом все возможные противопоказания и индивидуальные реакции кожи на препараты.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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