Как избавиться от сухости локтей: рецепт скраба и способ применения

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Сухая и грубая кожа на локтях – частая проблема, особенно в холодное время года. Регулярное применение домашнего скраба помогает улучшить состояние кожи, делая ее мягкой и увлажненной. В этом тексте мы расскажем о простом рецепте скраба для локтей, который легко приготовить в домашних условиях, и поделимся способом его применения.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins, PDM

Рецепт скраба для сухих локтей

Ингредиенты

2 ст. л. сахара (предпочтительно коричневого)

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. мёда

Несколько капель эфирного масла лаванды (по желанию)

Приготовление

Смешайте сахар и оливковое масло в небольшой миске до однородной массы. Добавьте мёд и несколько капель эфирного масла лаванды для дополнительного увлажнения и аромата. Перемешайте до получения густой пасты. Ваш скраб готов!

Способ применения

Перед нанесением скраба убедитесь, что кожа локтей чистая и сухая. Нанесите небольшое количество смеси на локти и мягкими круговыми движениями втирайте в кожу в течение 1–2 минут. Оставьте скраб на коже еще на 5 минут, чтобы активные ингредиенты успели проникнуть в эпидермис и увлажнить его. Смойте теплой водой и аккуратно промокните кожу полотенцем. Нанесите увлажняющий крем для закрепления эффекта.

Регулярное использование этого скраба 1–2 раза в неделю сделает вашу кожу на локтях гладкой и мягкой.

Уточнения

Локоть или локтевой сустав — сочленение между плечом и предплечьем.



Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.



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