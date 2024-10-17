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Как избавиться от сухости локтей: рецепт скраба и способ применения

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Сухая и грубая кожа на локтях – частая проблема, особенно в холодное время года. Регулярное применение домашнего скраба помогает улучшить состояние кожи, делая ее мягкой и увлажненной. В этом тексте мы расскажем о простом рецепте скраба для локтей, который легко приготовить в домашних условиях, и поделимся способом его применения.

Как избавиться от сухости локтей: рецепт скраба и способ применения
Фото: unsplash.com by Natalie Collins, PDM

Рецепт скраба для сухих локтей

Ингредиенты

  • 2 ст. л. сахара (предпочтительно коричневого)
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. мёда
  • Несколько капель эфирного масла лаванды (по желанию)

Приготовление

Смешайте сахар и оливковое масло в небольшой миске до однородной массы. Добавьте мёд и несколько капель эфирного масла лаванды для дополнительного увлажнения и аромата. Перемешайте до получения густой пасты. Ваш скраб готов!

Способ применения

  1. Перед нанесением скраба убедитесь, что кожа локтей чистая и сухая.
  2. Нанесите небольшое количество смеси на локти и мягкими круговыми движениями втирайте в кожу в течение 1–2 минут.
  3. Оставьте скраб на коже еще на 5 минут, чтобы активные ингредиенты успели проникнуть в эпидермис и увлажнить его.
  4. Смойте теплой водой и аккуратно промокните кожу полотенцем.
  5. Нанесите увлажняющий крем для закрепления эффекта.

Регулярное использование этого скраба 1–2 раза в неделю сделает вашу кожу на локтях гладкой и мягкой.

Уточнения

Локоть или локтевой сустав — сочленение между плечом и предплечьем.

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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