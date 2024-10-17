Как избавиться от сухости локтей: рецепт скраба и способ применения

Сухая и грубая кожа на локтях – частая проблема, особенно в холодное время года. Регулярное применение домашнего скраба помогает улучшить состояние кожи, делая ее мягкой и увлажненной. В этом тексте мы расскажем о простом рецепте скраба для локтей, который легко приготовить в домашних условиях, и поделимся способом его применения.
Смешайте сахар и оливковое масло в небольшой миске до однородной массы. Добавьте мёд и несколько капель эфирного масла лаванды для дополнительного увлажнения и аромата. Перемешайте до получения густой пасты. Ваш скраб готов!
Регулярное использование этого скраба 1–2 раза в неделю сделает вашу кожу на локтях гладкой и мягкой.
Локоть или локтевой сустав — сочленение между плечом и предплечьем.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.
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