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Как вернуть густоту волос: эффективные массажи для роста

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — серьезная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Существует множество методов борьбы с этой неприятностью, и выбор подходящего зависит от причины. Если вы заметили, что теряете волосы быстрее, чем обычно, и объем значительно уменьшился, важно обратиться к трихологу для профессиональной консультации. В некоторых случаях специалист может рекомендовать массаж головы как дополнительный метод для стимуляции роста волос.

Как вернуть густоту волос: эффективные массажи для роста
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Существует несколько техник массажа головы, каждая из которых имеет свои особенности. Один из простых и приятных способов — массаж щеткой. Для этого подойдет натуральная щетка из дерева или эбонита. Начните с расчесывания волос, затем, двигаясь от висков к затылку и от висков к лбу, мягко массируйте кожу головы. Важно не слишком сильно давить на кожу, чтобы избежать повреждения тонких волос.

Еще один эффективный метод — аромамассаж. Используя эфирные масла, такие как пачули или розмарин, вы не только улучшите кровообращение, но и поднимете настроение. Нанесите несколько капель масла на кончики пальцев и мягко массируйте кожу головы. Однако будьте осторожны с количеством масла, чтобы избежать раздражения.

Если стресс или эмоциональное состояние стали причиной выпадения волос, стоит попробовать тайский антистресс-массаж. Он начинается с поглаживаний и мягкого разминания мышц головы и шеи. Работая от висков к затылку и лбу, используйте слегка вибрирующие движения. В конце массажа сделайте легкие поглаживания, уделяя внимание центральной части лба и областям за ушами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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