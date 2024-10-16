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Ванночка для лица со льдом: преимущества и особенности процедуры

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Ванночка для лица — еще один метод лечения льдом, который является довольно сложным, но чрезвычайно эффективным. Многие знаменитости используют эту технику для получения безупречной и сияющей кожи.

Ванночка для лица со льдом: преимущества и особенности процедуры
Фото: Freepik is licensed under Free license

Все, что вам нужно сделать, это взять миску со льдом и добавить немного воды нормальной температуры, чтобы лед немного растаял. Теперь задержите дыхание и погрузите лицо в чашу и подождите десять секунд, следующие 10 секунд подышите и повторите процедуру еще 5-10 раз.

Этот процесс сравнительно сложный, так как холодная вода попадает прямо на лицо. Несмотря на то, что этот процесс может вызвать интенсивный эффект сразу из-за изменения температуры, он не имеет каких-либо долгосрочных побочных эффектов и полезен не только для лица, но и для вашего здоровья в целом.

Тем не менее не продолжайте процедуру более 15 минут, и в основном рекомендуется проводить ее рано утром или прямо перед сном.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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