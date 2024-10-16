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Секреты восстановления: как выглядеть отлично после вечеринки

1:46
Моя семья » Красота и стиль

После веселой вечеринки часто наступает не самое приятное утро: отекшее лицо, головная боль и круги под глазами — это знакомо многим. Чтобы быстро восстановиться и вернуть себе свежий вид, косметолог Ирина Созинова предлагает несколько простых и эффективных методов. Первым делом стоит уделить внимание гидратации, так как алкоголь и недосып приводят к обезвоживанию. Начните утро с стакана воды с лимоном и щепоткой натуральной соли для восстановления электролитного баланса. Кокосовая вода или напитки с электролитами также помогут вам быстрее прийти в форму, в то время как кофе на пустой желудок лучше избегать.

Секреты восстановления: как выглядеть отлично после вечеринки
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Контрастный душ может стать отличным средством для улучшения кровообращения и снятия отеков. Чередуйте горячую и холодную воду, начиная с теплой, чтобы активизировать нервную систему и уменьшить усталость. После душа обязательно увлажните кожу с помощью маски или патчей под глаза, чтобы вернуть ей свежесть. Средства с гиалуроновой кислотой и алоэ хорошо справятся с этой задачей.

Для уменьшения отеков поможет легкий массаж лица, который нужно делать по линиям лимфооттока. Используйте роллер или гуа-ша, а если их нет, подойдет и лед. Нанесите легкий макияж с увлажняющим тональным кремом, чтобы скрыть следы усталости. Завтрак, богатый белками и витаминами, поможет восстановить силы: омлет с зеленью и фруктами, такими как киви и апельсин, укрепит иммунитет. Завершите утро чашкой зеленого чая или смузи, чтобы ускорить выведение токсинов из организма.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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