Искусство быстрых и ровных стрелок: лайфхак от Арианы Гранде

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Знаменитая американская певица, актриса, автор песен и музыкальный продюсер Ариана Гранде известна своим фирменным образом с высоким хвостом, прозрачным блеском для губ и выразительными стрелками на веках. Певица часто делает макияж самостоятельно, используя лайфхак с карандашом для глаз.

Фото: commons.wikimedia.org by MTV International, CC BY 3.0

Для создания идеальных стрелок Ариана Гранде рекомендует использовать карандаш для глаз. Сначала нанесите небольшое количество средства на веко, а затем быстро проведите кончиком ногтя по натянутой коже, формируя ровную стрелку. Этот метод позволяет быстро и легко создать красивый и ровный макияж со стрелками.

Бьюти-блогеры уже опробовали этот лайфхак и остались довольны результатом. Они отмечают, что этот метод действительно работает и позволяет создавать красивые и ровные стрелки без особых усилий. Теперь и вы можете научиться быстро и легко рисовать идеальные стрелки, используя лайфхак от Арианы Гранде.

Уточнения

Ариа́на Гра́нде-Буте́ра (англ. Ariana Grande-Butera; род. 26 июня 1993, Бока-Ратон, Флорида) — американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер и обладательница премии «Грэмми».





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