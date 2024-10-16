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Проблемы с волосами: ищем причины внутри организма

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Проблемы с волосами могут быть симптомами более серьезных заболеваний, а не только результатом неправильного ухода. Одной из первых причин, влияющих на состояние волос, является анемия, возникающая из-за нехватки железа в организме. При этом страдают клеточные функции, что приводит к недостатку питательных веществ для волос и, как следствие, их ломкости. Часто женщины, замечая такие проблемы, стремятся сменить косметические средства, забывая, что необходимо сначала разобраться с состоянием своего организма.

Проблемы с волосами: ищем причины внутри организма
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Другой причиной ухудшения состояния волос могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Нарушения в работе кишечника могут негативно сказываться на состоянии волос, так как они получают недостаточно питательных веществ. В результате волосы теряют блеск, путаются и ломаются. Поэтому важно регулярно проверять состояние ЖКТ, чтобы исключить более серьезные заболевания.

Заболевания щитовидной железы также могут оказывать значительное влияние на здоровье волос. Эта железа отвечает за выработку гормонов, которые контролируют множество процессов в организме, включая рост волос. Даже небольшие нарушения в гормональном фоне могут привести к ломкости и выпадению волос. Регулярные обследования щитовидной железы помогут предотвратить необратимые изменения и сохранить здоровье волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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