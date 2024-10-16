Лучшие процедуры для осеннего увлажнения кожи: что выбрать

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Осенью кожа нуждается в особом увлажнении, независимо от типа — жирной, нормальной или сухой. В это время отопительные приборы сильно иссушают воздух и кожу, поэтому важно не только пить больше воды, но и выбрать правильные процедуры. Одна из популярных осенних процедур — плазмотерапия, которая поддерживает упругость и увлажнение кожи за счет использования собственной плазмы пациента, минимизируя риск раздражений. Биоревитализация — классическая процедура, при которой под кожу вводят гиалуроновую кислоту для удержания влаги. Она особенно полезна после 30 лет, когда начинают проявляться первые признаки старения.

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Для тех, кто хочет глубокого очищения, идеально подойдет пилинг — он удаляет ороговевшие клетки и позволяет коже дышать. Важно выбрать тип пилинга в зависимости от типа кожи и опыта. Мезотерапия, насыщая кожу витаминами, помогает избавиться от воспалений и пигментации, но требует защиты от солнца даже в осенне-зимний период. Эти процедуры значительно улучшат состояние кожи, но перед их проведением обязательно стоит проконсультироваться с косметологом.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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