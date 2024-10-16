Лучшие процедуры для осеннего увлажнения кожи: что выбрать

Осенью кожа нуждается в особом увлажнении, независимо от типа — жирной, нормальной или сухой. В это время отопительные приборы сильно иссушают воздух и кожу, поэтому важно не только пить больше воды, но и выбрать правильные процедуры. Одна из популярных осенних процедур — плазмотерапия, которая поддерживает упругость и увлажнение кожи за счет использования собственной плазмы пациента, минимизируя риск раздражений. Биоревитализация — классическая процедура, при которой под кожу вводят гиалуроновую кислоту для удержания влаги. Она особенно полезна после 30 лет, когда начинают проявляться первые признаки старения.
Для тех, кто хочет глубокого очищения, идеально подойдет пилинг — он удаляет ороговевшие клетки и позволяет коже дышать. Важно выбрать тип пилинга в зависимости от типа кожи и опыта. Мезотерапия, насыщая кожу витаминами, помогает избавиться от воспалений и пигментации, но требует защиты от солнца даже в осенне-зимний период. Эти процедуры значительно улучшат состояние кожи, но перед их проведением обязательно стоит проконсультироваться с косметологом.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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