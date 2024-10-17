Трихолог рассказала, что должно быть в рационе, чтобы волосы были красивыми и здоровыми

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Питание оказывает значительное влияние на состояние волос. Если вы заметили ухудшение состояния ваших локонов, несмотря на хорошее самочувствие, рекомендуется проверить уровень микроэлементов и витаминов в организме, напомнила трихолог Виктория Толстоносова в разговоре с The Voice.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM

Правильное питание — основа здоровья волос. В вашем рационе должны присутствовать белки, жирные кислоты и витамины и минералы.

Белки: бобовые, красное мясо, яйца, орехи, рыба и семена содержат кератин, важный белок для волос. Жирные кислоты: жирная рыба (лосось, тунец), масла (оливковое, льняное) и авокадо обеспечивают организм Омега-3 и Омега-4. Витамины и минералы: витамин A (морковь, шпинат, батат), витамины группы B (биотин содержится в злаках, яйцах, орехах), витамин C (цитрусовые, ягоды, перец), железо и цинк (мясо, молочные продукты, тыквенные семечки) способствуют росту и здоровью волос.

Некоторые люди думают, что лучше использовать биологически активные добавки, чем разнообразить свой рацион, но это не всегда верно. Полезные вещества, получаемые из пищи, хорошо усваиваются организмом, и риск передозировки снижается. Избыток питательных веществ также может не лучшим образом повлиять на здоровье, и волос в том числе.

Разнообразие рациона обеспечит ваши локоны всеми необходимыми питательными веществами для красоты и здоровья.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.



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