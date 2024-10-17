Трихолог рассказала, что должно быть в рационе, чтобы волосы были красивыми и здоровыми

Питание оказывает значительное влияние на состояние волос. Если вы заметили ухудшение состояния ваших локонов, несмотря на хорошее самочувствие, рекомендуется проверить уровень микроэлементов и витаминов в организме, напомнила трихолог Виктория Толстоносова в разговоре с The Voice.
Правильное питание — основа здоровья волос. В вашем рационе должны присутствовать белки, жирные кислоты и витамины и минералы.
Некоторые люди думают, что лучше использовать биологически активные добавки, чем разнообразить свой рацион, но это не всегда верно. Полезные вещества, получаемые из пищи, хорошо усваиваются организмом, и риск передозировки снижается. Избыток питательных веществ также может не лучшим образом повлиять на здоровье, и волос в том числе.
Разнообразие рациона обеспечит ваши локоны всеми необходимыми питательными веществами для красоты и здоровья.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.