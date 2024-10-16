Массаж и уход для лица 35+: как сохранить упругость и сияние кожи

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью кожа требует особого ухода, особенно для людей старше 35 лет, когда природные факторы, такие как холод, ветер и низкая влажность, ослабляют ее барьерные функции. Косметолог Лиана Давыдова, работающая уже 12 лет, рекомендует несколько важных шагов для сохранения здоровья кожи в это время года. Увлажнение с помощью средств с плотной текстурой, содержащих гиалуроновую кислоту, сквалан и церамиды, помогает удерживать влагу и защищает кожу от пересыхания. Для мягкого очищения важно выбирать деликатные гели и пенки с нейтральным pH, избегая агрессивных средств с кислотами или спиртом.

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Осенью кожа продолжает страдать от воздействия ультрафиолета и загрязнений, поэтому важно использовать антиоксиданты, такие как витамин С, Е и ресвератрол, для защиты от старения и восстановления тонуса кожи. Несмотря на прохладную погоду, не забывайте про SPF-защиту, чтобы предотвратить появление пигментных пятен и новых морщин. Для поддержания четкого овала лица полезно делать массаж с роллером и включать легкие упражнения, которые стимулируют микроциркуляцию и придают коже здоровый вид.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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