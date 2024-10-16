Желатиновая маска для лица с молоком для очищения кожи

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Молоко всегда является активным ингредиентом красоты. Желатин в сочетании с молоком — это еще один способ использовать преимущества желатина с полезными свойствами молока. Эта комбинация лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи. Молочко увлажнит и разгладит огрубевшую кожу и поможет осветлить тусклую кожу.

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Этапы приготовления

Возьмите две столовые ложки желатина для маски для лица и две столовые ложки молока, желательно коровьего. Смешайте эти ингредиенты.

Нанесите маску на все лицо и снимите, когда она высохнет. Повторяйте нанесение маски два раза в неделю для получения видимых результатов.

Также косметологи рекомендуют добавить желатин в свой рацион, чтобы повысить уровень коллагена в коже. Желатин, принимаемый внутрь, имеет много преимуществ для здоровья, включая улучшение состояния кожи, ногтей и волос, он также помогает в потере веса.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.



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