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Желатиновая маска для лица с молоком для очищения кожи

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Молоко всегда является активным ингредиентом красоты. Желатин в сочетании с молоком — это еще один способ использовать преимущества желатина с полезными свойствами молока. Эта комбинация лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи. Молочко увлажнит и разгладит огрубевшую кожу и поможет осветлить тусклую кожу.

Желатиновая маска для лица с молоком для очищения кожи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этапы приготовления

Возьмите две столовые ложки желатина для маски для лица и две столовые ложки молока, желательно коровьего. Смешайте эти ингредиенты.

Нанесите маску на все лицо и снимите, когда она высохнет. Повторяйте нанесение маски два раза в неделю для получения видимых результатов.

Также косметологи рекомендуют добавить желатин в свой рацион, чтобы повысить уровень коллагена в коже. Желатин, принимаемый внутрь, имеет много преимуществ для здоровья, включая улучшение состояния кожи, ногтей и волос, он также помогает в потере веса.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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