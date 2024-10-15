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Чем опасны филлеры: что делать при осложнениях после процедуры

1:16
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Контурная пластика с использованием филлеров стала популярной процедурой для корректировки черт лица, но она может вызывать нежелательные побочные эффекты. Косметолог Кристина Широкова объясняет, что наиболее частые реакции включают непроходящие покраснения, которые обычно исчезают через два дня, но могут затянуться из-за индивидуальной реакции организма. Одно из серьезных осложнений — окклюзия, когда филлер попадает в сосуд и блокирует кровоток, вызывая отек, боль и бледность кожи. В этом случае важно немедленно обратиться к врачу для удаления препарата.

Чем опасны филлеры: что делать при осложнениях после процедуры
Фото: Freepik is licensed under Free license

Еще одно осложнение — компрессионно-ишемический синдром, когда сосуд пережимается филлером, что приводит к потемнению кожи и, в худших случаях, к некрозу тканей. Миграция препарата также может стать проблемой, особенно при пластике губ, когда филлер со временем смещается и изменяет форму. В таких ситуациях требуется консультация специалиста и проведение УЗИ для удаления препарата.

Несмотря на популярность процедуры, пациенты должны быть осведомлены о возможных рисках и своевременно обращаться за помощью при появлении осложнений.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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