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Обновление грубой кожи пяток: простой 10-минутный компресс с одним ингредиентом

1:03
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Сухость стоп — распространённая проблема, требующая регулярного ухода. Если кремы не помогают избавиться от трещин, шелушений и дискомфорта, попробуйте сделать компресс для размягчения и обновления кожи.

Обновление грубой кожи пяток: простой 10-минутный компресс с одним ингредиентом
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, PDM

Поддерживать гладкость пяток сложно, особенно в холодное время года, когда отопление делает кожу сухой. В таких случаях поход к специалисту не всегда помогает.

Универсального способа решить проблему не существует. Перед использованием агрессивных отшелушивающих методов, таких как кислотные педикюрные носки или лосьоны-кератолитики, попробуйте старый проверенный метод — компресс с перекисью водорода.

Смочите ватный диск в перекиси и приложите его к стопам на 10-15 минут. Затем обработайте пятки пемзой — кожа станет более податливой, и омертвевший слой будет проще удалить.

После педикюра наносите на стопы питательный крем или специальный воск для стоп.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни. 

Компресс — повязка, смоченная водой или лекарственным раствором, которую накладывают на больное место для лечения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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