Обновление грубой кожи пяток: простой 10-минутный компресс с одним ингредиентом

Сухость стоп — распространённая проблема, требующая регулярного ухода. Если кремы не помогают избавиться от трещин, шелушений и дискомфорта, попробуйте сделать компресс для размягчения и обновления кожи.
Поддерживать гладкость пяток сложно, особенно в холодное время года, когда отопление делает кожу сухой. В таких случаях поход к специалисту не всегда помогает.
Универсального способа решить проблему не существует. Перед использованием агрессивных отшелушивающих методов, таких как кислотные педикюрные носки или лосьоны-кератолитики, попробуйте старый проверенный метод — компресс с перекисью водорода.
Смочите ватный диск в перекиси и приложите его к стопам на 10-15 минут. Затем обработайте пятки пемзой — кожа станет более податливой, и омертвевший слой будет проще удалить.
После педикюра наносите на стопы питательный крем или специальный воск для стоп.
Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.
Компресс — повязка, смоченная водой или лекарственным раствором, которую накладывают на больное место для лечения.
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