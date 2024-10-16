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Косметолог Берендяева объяснила, как поддерживать кожу увлажнённой в холода

1:51
Моя семья » Красота и стиль

В зимний период сухая и зудящая кожа становится настоящей проблемой. Особенно остро эта проблема проявляется в отопительный сезон, когда влажность воздуха резко снижается. Врач-косметолог Анастасия Берендяева рассказывает, как правильно ухаживать за кожей в это время.

Косметолог Берендяева объяснила, как поддерживать кожу увлажнённой в холода
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Она советует избегать использования горячей воды при умывании, так как она удаляет естественные липиды, защищающие кожу от высыхания. После душа следует использовать увлажняющие средства, нанося их на слегка влажную кожу. Также рекомендуется применять антибактериальное мыло для интимной гигиены, но не для рук, так как оно может быть слишком жёстким.

Для поддержания оптимального уровня влажности воздуха в помещении можно использовать увлажнитель воздуха. Он поможет сохранить кожу увлажнённой и предотвратит её пересыхание.

Уход за кожей рук и ног также важен в зимний период. Перед выходом на улицу следует наносить крем на руки и надевать перчатки, а на ночь смазывать ноги густыми увлажняющими средствами и надевать носки.

Косметолог посоветовала не забывать использовать бальзам для губ и вазелин, так как губы содержат меньше влаги и высыхают быстрее. Избегайте привычки облизывать губы, так как это только усугубит ситуацию, предупреждает Газета.Ru.

Людям с чувствительной кожей рекомендуется умываться фильтрованной или бутилированной водой, так как вода из-под крана содержит жёсткие минералы, которые сильно сушат кожу.

"Полезно будет добавить в свой рацион рыбий жир. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в нем, отлично увлажняют сухую кожу", — добавила эксперт.

Уточнения

Эмолент эмолиент, эмоллиент (от англ. emollient) — смесь сложных химических веществ, которые оказывают смягчающий и увлажняющий эффект на кожу. 

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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