Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Нефтяной гигант Бразилии реанимирует старые месторождения
Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара
Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком
Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь
Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных

Окрашивание волос хной: минусы, о которых не все знают

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос хной стало популярным выбором для многих, кто хочет изменить свой цвет без использования химических красителей. Этот натуральный продукт обещает не только красивый оттенок, но и укрепление локонов. Однако у хны есть и свои недостатки, о которых стоит знать, прежде чем принимать решение о окрашивании.

Окрашивание волос хной: минусы, о которых не все знают
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, PDM

Ограниченная палитра цветов

В отличие от химических красок, которые предлагают широкий выбор оттенков, хна в основном дает красновато-оранжевые тона. Это может не подойти тем, кто предпочитает более холодные или нейтральные оттенки, такие как блонд или каштан.

Трудности с повторным окрашиванием

Хна образует на волосах защитную пленку, которая препятствует равномерному распределению химического красителя. Это может привести к непредсказуемым результатам — от неравномерного цвета до изменения оттенка.

Аллергические реакции

Несмотря на натуральность, хна может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Перед использованием рекомендуется провести тест на небольшой области кожи, чтобы избежать неприятных последствий.

Непредсказуемость результата

Результат окрашивания хной может варьироваться в зависимости от исходного цвета волос и их состояния. Учитывая индивидуальные особенности, цвет может получиться более тёмным или светлым, чем ожидалось. Это создает риски для тех, кто хочет достичь определенного оттенка.

Хотя окрашивание волос хной имеет свои преимущества, важно быть осведомленным о возможных минусах. Перед принятием решения стоит учитывать свои пожелания и предпочтения, а также проконсультироваться с профессионалом.

Уточнения

Хна — краска из высушенных листьев лавсонии неколючей (Lawsonia inermis).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Красота и стиль
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием Аудио 
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Уникальная находка в сердце столицы: археологи раскопали редчайший артефакт эпохи Просвещения
Наука и техника
Уникальная находка в сердце столицы: археологи раскопали редчайший артефакт эпохи Просвещения Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара
Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком
Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь
Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных
5 самых крупных пород кошек: настоящие гиганты
Гидрофильное масло: идеальное очищающее средство для жирной и проблемной кожи
Россиянам начнут выдавать персональные QR-коды для оплаты покупок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.