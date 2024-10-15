Плюсы и минусы куркумы для кожи лица: удивительный ингредиент

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Куркума имеет множество полезных свойств для кожи. Однако в некоторых случаях он может вызвать неприятные реакции.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, CC BY 2.0

Плюсы использования куркумы

Уменьшает угревые высыпания и рубцы от угревой сыпи. Обладает противовоспалительными свойствами, которые успокаивают кожу. Помогает уменьшить темные пятна. Улучшает общий тонус кожи. Восстанавливает тон кожи и придает здоровое сияние.

Минусы

Куркума может временно окрашивать кожу. Возможны также аллергические реакции. Может вызвать сухость или раздражение. Может не подходить для чувствительной кожи. Пятна с тканей может быть трудно удалить.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).





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