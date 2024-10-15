Плюсы и минусы куркумы для кожи лица: удивительный ингредиент

Куркума имеет множество полезных свойств для кожи. Однако в некоторых случаях он может вызвать неприятные реакции.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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