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Плюсы и минусы куркумы для кожи лица: удивительный ингредиент

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Моя семья » Красота и стиль

Куркума имеет множество полезных свойств для кожи. Однако в некоторых случаях он может вызвать неприятные реакции.

Плюсы и минусы куркумы для кожи лица: удивительный ингредиент
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, CC BY 2.0

Плюсы использования куркумы

  1. Уменьшает угревые высыпания и рубцы от угревой сыпи.
  2. Обладает противовоспалительными свойствами, которые успокаивают кожу.
  3. Помогает уменьшить темные пятна.
  4. Улучшает общий тонус кожи.
  5. Восстанавливает тон кожи и придает здоровое сияние.

Минусы

  1. Куркума может временно окрашивать кожу.
  2. Возможны также аллергические реакции.
  3. Может вызвать сухость или раздражение.
  4. Может не подходить для чувствительной кожи.
  5. Пятна с тканей может быть трудно удалить.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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