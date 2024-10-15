Забота о губах осенью: домашняя маска с кокосовым маслом и мёдом

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью и зимой кожа губ особенно подвержена сухости и растрескиванию. Чтобы сохранить её мягкость и гладкость, полезно использовать увлажняющие и питательные маски. Одним из лучших натуральных компонентов для ухода за губами является кокосовое масло. Оно не только увлажняет, но и способствует заживлению трещин.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Полезные свойства кокосового масла

Кокосовое масло богато жирными кислотами, которые помогают восстанавливать и защищать нежную кожу губ. Оно образует тонкий защитный слой, предотвращая потерю влаги и оберегая от воздействия холода и ветра. Кроме того, кокосовое масло обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, что ускоряет заживление мелких повреждений.

Ингредиенты для маски

1 чайная ложка кокосового масла

1/2 чайной ложки мёда

Несколько капель масла ши или авокадо (по желанию)

Сахар (для лёгкого пилинга, по желанию)

Способ приготовления

Смешайте кокосовое масло с мёдом в небольшой миске. Эти два ингредиента создадут основу маски, которая глубоко увлажнит и питает кожу. Добавьте несколько капель масла ши или авокадо, чтобы усилить питательный эффект. Эти масла содержат витамины и антиоксиданты, способствующие восстановлению клеток. Если хотите дополнительно отшелушить омертвевшие клетки, добавьте немного сахара. Он нежно удалит шелушение, оставляя кожу мягкой.

Применение

Нанесите маску на чистые губы и оставьте на 10-15 минут. Затем аккуратно удалите её с помощью мягкой ткани или смойте тёплой водой. Для лучшего результата используйте маску 2-3 раза в неделю.

Эта простая маска не только глубоко увлажнит и напитает губы, но и поможет сохранить их мягкими и здоровыми в холодное время года.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа и нижняя губа.



Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.