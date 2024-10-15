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Забота о губах осенью: домашняя маска с кокосовым маслом и мёдом

2:03
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Осенью и зимой кожа губ особенно подвержена сухости и растрескиванию. Чтобы сохранить её мягкость и гладкость, полезно использовать увлажняющие и питательные маски. Одним из лучших натуральных компонентов для ухода за губами является кокосовое масло. Оно не только увлажняет, но и способствует заживлению трещин.

Забота о губах осенью: домашняя маска с кокосовым маслом и мёдом
Фото: Freepik by master1305, PDM

Полезные свойства кокосового масла

Кокосовое масло богато жирными кислотами, которые помогают восстанавливать и защищать нежную кожу губ. Оно образует тонкий защитный слой, предотвращая потерю влаги и оберегая от воздействия холода и ветра. Кроме того, кокосовое масло обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, что ускоряет заживление мелких повреждений.

Ингредиенты для маски

  • 1 чайная ложка кокосового масла
  • 1/2 чайной ложки мёда
  • Несколько капель масла ши или авокадо (по желанию)
  • Сахар (для лёгкого пилинга, по желанию)

Способ приготовления

Смешайте кокосовое масло с мёдом в небольшой миске. Эти два ингредиента создадут основу маски, которая глубоко увлажнит и питает кожу. Добавьте несколько капель масла ши или авокадо, чтобы усилить питательный эффект. Эти масла содержат витамины и антиоксиданты, способствующие восстановлению клеток. Если хотите дополнительно отшелушить омертвевшие клетки, добавьте немного сахара. Он нежно удалит шелушение, оставляя кожу мягкой.

Применение

Нанесите маску на чистые губы и оставьте на 10-15 минут. Затем аккуратно удалите её с помощью мягкой ткани или смойте тёплой водой. Для лучшего результата используйте маску 2-3 раза в неделю.

Эта простая маска не только глубоко увлажнит и напитает губы, но и поможет сохранить их мягкими и здоровыми в холодное время года.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа и нижняя губа.

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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