Как спасти губы от осенней сухости: пять эффективных советов

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью на наши губы влияет множество внешних факторов, таких как холодный ветер и сухой воздух, что делает их особенно уязвимыми для сухости, шелушения и трещин. Чтобы сохранить губы мягкими и здоровыми, необходимо обеспечить правильный уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Первым шагом является регулярное отшелушивание, которое удаляет омертвевшие клетки и улучшает впитывание питательных веществ. Для этого можно использовать скрабы с натуральными компонентами, такими как сахар и масла.

Второй важный аспект — глубокое увлажнение, которое предотвращает обезвоживание и помогает избежать трещин. Следует выбирать бальзамы с гиалуроновой кислотой и маслами, избегая минеральных масел и парабенов.

Не забывайте защищать губы от ультрафиолетовых лучей — даже осенью солнце может оказывать негативное воздействие. Используйте бальзамы с SPF не ниже 15. Также важна поддержка здоровья губ изнутри, обеспеченная правильным питанием, включающим витамины E и C, а также жирные кислоты. И, конечно, защита от холодного ветра остается одной из ключевых мер: носите шарфы и регулярно используйте увлажняющий бальзам на улице.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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