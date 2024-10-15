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Как спасти губы от осенней сухости: пять эффективных советов

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Осенью на наши губы влияет множество внешних факторов, таких как холодный ветер и сухой воздух, что делает их особенно уязвимыми для сухости, шелушения и трещин. Чтобы сохранить губы мягкими и здоровыми, необходимо обеспечить правильный уход.

Как спасти губы от осенней сухости: пять эффективных советов
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Первым шагом является регулярное отшелушивание, которое удаляет омертвевшие клетки и улучшает впитывание питательных веществ. Для этого можно использовать скрабы с натуральными компонентами, такими как сахар и масла.

Второй важный аспект — глубокое увлажнение, которое предотвращает обезвоживание и помогает избежать трещин. Следует выбирать бальзамы с гиалуроновой кислотой и маслами, избегая минеральных масел и парабенов.

Не забывайте защищать губы от ультрафиолетовых лучей — даже осенью солнце может оказывать негативное воздействие. Используйте бальзамы с SPF не ниже 15. Также важна поддержка здоровья губ изнутри, обеспеченная правильным питанием, включающим витамины E и C, а также жирные кислоты. И, конечно, защита от холодного ветра остается одной из ключевых мер: носите шарфы и регулярно используйте увлажняющий бальзам на улице.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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