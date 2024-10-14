Эксклюзивное интервью: как замотивировать детей к учёбе?

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Октябрь. Учебный процесс в самом разгаре: школьники старательно выводят буквы и получают пятёрки и четвёрки. А кто-то приносит домой плохие оценки. Многие родители сталкиваются с проблемой недостаточной мотивации своих детей к учёбе. На эту актуальную тему Pravda.Ru поговорила с Людмилой Поляновой, психоаналитиком и директором психологического центра "Личность" в Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

По словам Людмилы, ключевым фактором успеха ребёнка является любовь и внимание со стороны родителей. "Когда ребенок демонстрирует нежелание учиться, это может быть сигналом о том, что он пытается привлечь внимание родителей", — отмечает специалист. Она подчёркивает, что нужно понимать уникальность каждого случая и не сравнивать детей друг с другом.

Людмила также акцентирует внимание на том, что многие родители не осознают важный аспект: у детей могут быть индивидуальные особенности работы мозга, которые влияют на их учёбу. "Обращение к детским нейропсихологам может помочь понять, как работает мозг вашего ребенка и какие у него сильные и слабые стороны", — советует она.

Специалист призывает родителей быть более терпеливыми в начале учебного года, когда дети вновь включаются в процесс. "Не стоит ругать детей за неудачи. Вместо этого необходимо выяснить, что именно мешает им учиться", — говорит Людмила.

Что касается подхода к оценкам, Полянова утверждает, что психическое здоровье ребёнка должно быть на первом месте. "Если ребенок не будет чувствовать себя счастливым и здоровым, это отразится на всех аспектах его жизни. Родители должны помнить, что поддержка и понимание важнее, чем строгие требования", — заключает она.

Вместо того, чтобы требовать от ребёнка отличных оценок, лучше начать с себя. Дети всегда берут пример с родителей. Например, как мама может требовать от ребёнка идеальных успехов, если сама она бесконечно смотрит сериалы и отдыхает? По мнению специалиста, ребёнку нужно показывать мир на своём примере.

Полянова делает акцент на психологическом здоровье. Это важнее, чем оценки. "Если не будет психического здоровья у ребёнка, то в последующем у взрослого не будет ничего — ни счастья, ни карьеры".

Таким образом, ключ к успешной учёбе лежит в любви и понимании со стороны родителей. Это поможет детям не только добиться успехов в школе, но и вырасти гармоничными личностями.

Уточнения

Обуче́ние (в науке) — деятельность по изменению и адаптации поведения субъекта обучения с целями выживания, развития, совершенствования.





Нейропсихология — междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ.





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