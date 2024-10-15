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Тайский антистресс-массаж: как снизить выпадение волос через расслабление

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — это серьёзная проблема для многих женщин, и справиться с ней можно различными способами в зависимости от причины. Одним из методов лечения, который может рекомендовать трихолог, является массаж головы. Это простой и приятный способ стимулировать рост волос и улучшить кровообращение в коже головы.

Тайский антистресс-массаж: как снизить выпадение волос через расслабление
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Массаж щеткой — это базовая техника, для которой нужно использовать натуральные материалы, такие как дерево или эбонит. Массирующими движениями от висков к затылку и ко лбу вы мягко воздействуете на кожу головы, улучшая кровообращение и не повреждая корни волос.

Аромамассаж с эфирными маслами (например, пачули или розмарина) помогает не только стимулировать рост волос, но и улучшает настроение. Это требует аккуратности, чтобы не переусердствовать с количеством масла и не вызвать раздражение кожи.

Антистресс-массаж по-тайски фокусируется на расслаблении мышц головы и шеи, что особенно полезно при выпадении волос, вызванном стрессом. Техника включает мягкие круговые движения, вибрацию и надавливания, которые снимают напряжение и улучшают кровообращение.

Каждый из этих видов массажа требует осторожности и умеренности в технике. Прежде чем приступать к массажу, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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