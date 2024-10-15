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Как диета и алкоголь влияют на выпадение волос: советы трихолога

1:17
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Проблемы с выпадением волос могут быть вызваны множеством факторов, включая неправильное питание, недостаток витаминов и злоупотребление алкоголем. Врач-трихолог Светлана Амрахова объясняет, что люди, соблюдающие вегетарианскую или растительную диету, часто сталкиваются с выпадением волос из-за дефицита витаминов, минералов, железа и белков. Поэтому важно следить за балансом питательных веществ в рационе. Обезвоживание также негативно сказывается на состоянии волос: недостаток жидкости нарушает доставку кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам, что может привести к их выпадению.

Как диета и алкоголь влияют на выпадение волос: советы трихолога
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Переизбыток жирной и соленой пищи, особенно фастфуда, ухудшает здоровье волос. Жирная пища препятствует усвоению витамина D, а соленая — приводит к дефициту цинка, что провоцирует себорею и алопецию. Алкоголь, в свою очередь, разрушает стенки сосудов, ухудшая кровоснабжение фолликулов, что также может ускорить выпадение волос. Трихолог советует ограничить употребление алкоголя и придерживаться сбалансированной диеты, чтобы предотвратить дальнейшие негативные последствия для здоровья волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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