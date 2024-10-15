Как правильно выбрать шампунь: секреты состава для здоровья волос

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Шампунь играет гораздо большую роль в уходе за волосами, чем просто очищение. Он не только моет волосы, но и подготавливает их к дальнейшим процедурам ухода, заполняя структуру волоса и укрепляя его. Выбирая шампунь, важно обращать внимание на его состав. Например, сульфаты, такие как Sodium Laureth Sulfate, часто находятся в первых строках списка ингредиентов. Хотя многие статьи в интернете утверждают о вреде сульфатов, научных доказательств их опасности нет, кроме случаев индивидуальной непереносимости. Людям с чувствительной кожей головы стоит попробовать шампуни на натуральной основе.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Также стоит обращать внимание на наличие растительных экстрактов в шампуне, таких как экстракты крапивы, зелёного чая или шалфея, которые укрепляют волосы и улучшают их состояние. Шампуни с кератином помогают восстанавливать повреждённую структуру волос, заполняя пустоты и придавая им гладкость. Базовые и эфирные масла обволакивают волосы, создавая защитный слой, но их количество в составе должно быть подобрано в зависимости от типа волос. Пантенол, который известен своими успокаивающими и увлажняющими свойствами, также является важным компонентом для восстановления кожи головы и волос.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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