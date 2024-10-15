Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Племянник Фёдора Бондарчука раскрыл, как изменилась его жизнь после рождения дочери
В Чехии запретили ночные экскурсии по барам
Педиатр рассказала, как снизить риск инфекций
Ольга Бузова похвасталась романтичным возлюбленным: спасибо за любовь
Это не золото: назван металл, влияющий на цену серебра на рынке
Отёки и задержка воды: 5 способов вернуть себе лёгкость
Тимур Хайдаров раскрыл правду о накаченных руках Филиппа Киркорова
Какие автомобили предпочитают покупать на Ozon: анализ покупательской активности
Необычное открытие: гробница гладиатора с неожиданным содержимым

Как правильно выбрать шампунь: секреты состава для здоровья волос

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Шампунь играет гораздо большую роль в уходе за волосами, чем просто очищение. Он не только моет волосы, но и подготавливает их к дальнейшим процедурам ухода, заполняя структуру волоса и укрепляя его. Выбирая шампунь, важно обращать внимание на его состав. Например, сульфаты, такие как Sodium Laureth Sulfate, часто находятся в первых строках списка ингредиентов. Хотя многие статьи в интернете утверждают о вреде сульфатов, научных доказательств их опасности нет, кроме случаев индивидуальной непереносимости. Людям с чувствительной кожей головы стоит попробовать шампуни на натуральной основе.

Как правильно выбрать шампунь: секреты состава для здоровья волос
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Также стоит обращать внимание на наличие растительных экстрактов в шампуне, таких как экстракты крапивы, зелёного чая или шалфея, которые укрепляют волосы и улучшают их состояние. Шампуни с кератином помогают восстанавливать повреждённую структуру волос, заполняя пустоты и придавая им гладкость. Базовые и эфирные масла обволакивают волосы, создавая защитный слой, но их количество в составе должно быть подобрано в зависимости от типа волос. Пантенол, который известен своими успокаивающими и увлажняющими свойствами, также является важным компонентом для восстановления кожи головы и волос.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Садоводство, цветоводство
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны Любовь Степушова Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Последние материалы
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Отёки и задержка воды: 5 способов вернуть себе лёгкость
Тимур Хайдаров раскрыл правду о накаченных руках Филиппа Киркорова
Какие автомобили предпочитают покупать на Ozon: анализ покупательской активности
Необычное открытие: гробница гладиатора с неожиданным содержимым
Тактика выжженной земли: США намерены истощить Россию 
Можно ли собакам есть киви: интересная информация
Мария Погребняк показала супруга, которого скрывает от публики: передала малыша папе
Как правильно выбрать шампунь: секреты состава для здоровья волос
7 правил, которые помогут вам избежать конфликта на борту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.