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Гормональный и естественный голод: в чем разница и как управлять аппетитом

1:11
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Голод — это не односложное явление, и специалисты выделяют несколько его типов. Гормональный голодвозникает под влиянием пептидов, таких как грелин и лептин, которые стимулируют аппетит. Повышенный уровень грелина часто наблюдается у людей, которые склонны к перееданию, особенно из-за стресса и тяги к сладкому. Этот вид голода сложно предсказать, и он может привести к нарушениям пищевого поведения.

Гормональный и естественный голод: в чем разница и как управлять аппетитом
Фото: Freepik by freepik, PDM

Естественный голод — это знакомое чувство, когда организм требует еды. Оно сопровождается физическими симптомами, такими как головокружение, боль в желудке и усталость. Чтобы избежать проблем с пищеварением, рекомендуется принимать пищу четыре-пять раз в день.

Информационный голод, в отличие от первых двух, не связан с желудком, а относится к ментальной потребности в информации. Когда человек находится в хроническом стрессе, ему необходимо время для инфо-детокса, чтобы избежать перегрузки и ментального срыва. Отключение от внешних источников информации может помочь снизить стресс и дать мозгу отдохнуть.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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