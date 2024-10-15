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Как стресс вызывает акне: советы по борьбе с кожными высыпаниями

1:10
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Акне — это нормальное явление, с которым сталкиваются многие, но в ряде случаев оно может быть вызвано не только гормональными изменениями, но и стрессом. Стрессовое акне — результат повышения уровня гормона кортизола, который активирует сальные железы, приводя к избыточной выработке кожного сала и закупорке пор.

Как стресс вызывает акне: советы по борьбе с кожными высыпаниями
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Косметолог Алена Вилина объясняет, что такие высыпания чаще всего возникают в Т-зоне и сопровождаются покраснением и зудом. Важно различать стрессовое акне и гормональные высыпания, которые чаще появляются перед менструацией и могут принимать форму кист. Лечение акне, вызванного стрессом, включает использование средств, содержащих салициловую кислоту, ретиноиды или ретинол, регулярное очищение и увлажнение кожи.

В случаях воспаленного кистозного акне рекомендуется обратиться к дерматологу для инъекций кортизона. Борьба со стрессом — важный элемент лечения, поэтому медитация, прогулки, йога и другие техники релаксации могут улучшить состояние кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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