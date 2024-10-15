Чеснок против акне: народный рецепт или опасный эксперимент

Миллениалы в поисках необычных решений для ухода за кожей обратились к старинным методам и массово используют чеснок для борьбы с акне. Хотя чеснок содержит аллицин, обладающий антибактериальными и противовоспалительными свойствами, его применение в косметических целях вызывает сомнения у специалистов. Чеснок может вызвать раздражение, покраснение и даже аллергические реакции, особенно на чувствительной коже. Более того, его резкий запах долго остается на коже, что также доставляет дискомфорт.
Дерматолог Ирина Куроедова предупреждает, что чесночные маски могут навредить, вызвав химический ожог и поствоспалительные пятна, которые будет сложно убрать. Причины акне могут быть разными: гормональными, бактериальными, грибковыми, связанными со стрессом или проблемами с печенью. Поэтому лечить нужно не симптом, а основную причину. Видео в интернете часто показывают людей с гормональным акне, которое требует лечения под наблюдением врача.
Если же желание попробовать чеснок слишком велико, нужно использовать его с осторожностью: разведенный сок или смесь с алоэ вера, только на проблемные участки и на короткое время. Но лучше обратиться к специалисту, ведь в 21 веке существует множество безопасных и эффективных средств для борьбы с акне.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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