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Чеснок против акне: народный рецепт или опасный эксперимент

1:27
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Миллениалы в поисках необычных решений для ухода за кожей обратились к старинным методам и массово используют чеснок для борьбы с акне. Хотя чеснок содержит аллицин, обладающий антибактериальными и противовоспалительными свойствами, его применение в косметических целях вызывает сомнения у специалистов. Чеснок может вызвать раздражение, покраснение и даже аллергические реакции, особенно на чувствительной коже. Более того, его резкий запах долго остается на коже, что также доставляет дискомфорт.

Чеснок против акне: народный рецепт или опасный эксперимент
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Дерматолог Ирина Куроедова предупреждает, что чесночные маски могут навредить, вызвав химический ожог и поствоспалительные пятна, которые будет сложно убрать. Причины акне могут быть разными: гормональными, бактериальными, грибковыми, связанными со стрессом или проблемами с печенью. Поэтому лечить нужно не симптом, а основную причину. Видео в интернете часто показывают людей с гормональным акне, которое требует лечения под наблюдением врача.

Если же желание попробовать чеснок слишком велико, нужно использовать его с осторожностью: разведенный сок или смесь с алоэ вера, только на проблемные участки и на короткое время. Но лучше обратиться к специалисту, ведь в 21 веке существует множество безопасных и эффективных средств для борьбы с акне.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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