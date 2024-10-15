Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно употреблять сливы, чтобы избежать отравления: советы гастроэнтеролога
Почему Toyota Camry остается самым востребованным седаном на вторичном рынке
Сделайте свою собственную мульчу: вырастите эти растения
Невидимая угроза: как энергопотребление угрожает нашей планете
Учёные нашли инновационный способ борьбы с ожирением
Нефтяной поток из России в Чехию бьёт рекорды несмотря на санкции
Драма в Анталии: россиянка оставила ребенка в туалете аэропорта
Олег Газманов признался в волнении перед концертами
Где в Москве и Подмосковье сосредоточено больше всего непроданных квартир в новостройках

Какие продукты усиливают акне и как изменить свой рацион

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Акне — это не только результат неправильного ухода за кожей, но и последствие диетических привычек. По словам нутрициолога Елены Кудриной, определенные продукты могут способствовать появлению прыщей и воспалений. Одним из таких продуктов является обезжиренное молоко, которое содержит гормоны роста, провоцирующие акне. Альтернатива — миндальное или кокосовое молоко. Сыр также может усугубить состояние кожи, а пробиотики, такие как кефир и ферментированные продукты, могут помочь улучшить ее состояние, укрепляя иммунитет и снижая воспаление.

Какие продукты усиливают акне и как изменить свой рацион
Фото: Freepik is licensed under Free license

Переработанные углеводы, включая белый хлеб и макароны, нарушают баланс сахара в организме и провоцируют акне. Замените их на более полезные углеводы, такие как сладкий картофель или киноа.

Десерты, особенно с высоким содержанием сахара, также усугубляют акне, и лучше отдать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, таким как темный шоколад. Бананы, несмотря на их пользу, имеют высокий гликемический индекс, и временный отказ от них может улучшить состояние кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Садоводство, цветоводство
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Самолёт Су-24. Мощный фронтовой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Последние материалы
Невероятные способности кошек: они могут предсказывать погоду
Самолёт Су-24. Мощный фронтовой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла
Самые шокирующие гостиничные ценники: обзор самых дорогих отелей мира
Величайшая космическая загадка: как узкополосный сигнал изменил современную науку
Как отбелить и продезинфицировать пластиковую посуду: простые, но эффективные способы
Где в квартире можно хранить лук, чтобы он не потерял свежесть
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Boeing рискует потерять крупный контракт с Emirates из-за забастовок
Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара
Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.