Какие продукты усиливают акне и как изменить свой рацион

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акне — это не только результат неправильного ухода за кожей, но и последствие диетических привычек. По словам нутрициолога Елены Кудриной, определенные продукты могут способствовать появлению прыщей и воспалений. Одним из таких продуктов является обезжиренное молоко, которое содержит гормоны роста, провоцирующие акне. Альтернатива — миндальное или кокосовое молоко. Сыр также может усугубить состояние кожи, а пробиотики, такие как кефир и ферментированные продукты, могут помочь улучшить ее состояние, укрепляя иммунитет и снижая воспаление.

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Переработанные углеводы, включая белый хлеб и макароны, нарушают баланс сахара в организме и провоцируют акне. Замените их на более полезные углеводы, такие как сладкий картофель или киноа.

Десерты, особенно с высоким содержанием сахара, также усугубляют акне, и лучше отдать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, таким как темный шоколад. Бананы, несмотря на их пользу, имеют высокий гликемический индекс, и временный отказ от них может улучшить состояние кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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