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Новая книга о красоте для старшего поколения: Ялта на очереди

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Янина Павленко рассказала о своем визите в Студию красоты Дмитрия Винокурова, который теперь специализируется на работе с клиентами старшего возраста. Винокуров показал Павленко пособие "Красивый возраст", разработанное в сотрудничестве с мэрией Москвы и предназначенное для женщин старшего возраста. Павленко предложила создать аналогичный проект для Ялты, но детали финансирования издания остаются неясными.

Новая книга о красоте для старшего поколения: Ялта на очереди
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

В соцсетях Павленко написала, что возвращается в Ялту обновленной и полная сил. Напомним, 19 сентября 2024 года она покинула пост мэра Ялты, после чего была назначена заместителем временно исполняющего обязанности мэра. Спустя менее месяца она ушла в отпуск для "перезагрузки".

Эксперты уверены, что Павленко выиграет предстоящий конкурс на пост мэра в ноябре, так как пользуется поддержкой главы Крыма, сообщает argumenti.ru.

Уточнения

Я́лта ( крымскотат. Ялта, Yalta, греч. Γιάλτα) — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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