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Гиалуроновая кислота или сквалан: что выбрать для идеального увлажнения

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Гиалуроновая кислота и сквалан — два ключевых ингредиента, которые активно используются в современных средствах по уходу за кожей. Гиалуроновая кислота известна своей способностью притягивать и удерживать влагу в коже, что помогает ей оставаться увлажненной и способствует уменьшению мелких морщин. Она является естественным компонентом кожи, глаз и суставов и подходит для всех типов кожи, особенно для жирной и склонной к акне.

Гиалуроновая кислота или сквалан: что выбрать для идеального увлажнения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сквалан, с другой стороны, — это липид, разработанный на основе натурального сквалена, который защищает кожный барьер, удерживает влагу и обладает антиоксидантными свойствами. Его также можно использовать для чувствительной и склонной к акне кожи. Основное отличие между этими ингредиентами заключается в их механизме действия: гиалуроновая кислота притягивает воду, а сквалан помогает удерживать её в коже.

Несмотря на это, оба компонента можно использовать одновременно для достижения наилучшего эффекта. Гиалуроновую кислоту наносят первой, чтобы увлажнить кожу, а сквалан помогает создать барьер, который предотвращает потерю влаги.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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