Осенние оттенки 2024: теплые тренды для стильного окрашивания

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом осени тенденции в окрашивании волос становятся мягче, что подчеркивает стремление к теплу и комфорту. Колорист Виктория Гречишкина рекомендует попробовать несколько актуальных оттенков осени 2024 года, которые могут добавить индивидуальности и согреть образ. Один из таких оттенков — Amber (янтарный), насыщенный, золотисто-медный тон, который идеально подходит шатенкам. Этот цвет можно корректировать по глубине и добавлять карамельные ноты для более светлого эффекта.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Sandy blonde (песочный блонд) — идеальный выбор для светловолосых, он сохраняет качество волос, не требуя сильного осветления. Его мягкость привлекает многих, хотя некоторым может показаться слишком приглушенным. Cinnamon (коричный) — это глубокий и теплый цвет, который идеально подходит для каштановых волос. Он добавляет стильности и элегантности, как у Хейли Бибер.

Vanilla blonde (ванильный блонд) — еще один теплый вариант блонда, который особенно подходит девушкам со светлой кожей, делая черты лица мягче. Он требует регулярной коррекции, но при этом выглядит максимально натурально.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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