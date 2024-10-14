Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олег Газманов высказался о блокировке YouTube-канала: я тоже наложил на них санкции
Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят покинуть США из-за скандала с P.Diddy
В Подмосковье задержали мужчину, который убил свою мать
Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на показе мод: не трогай меня
Астроном Вибе усомнился, что на Земле поймали сигнал от разумной инопланетной цивилизации
В Брянской области сбили девять дронов
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Обсуждение: смогут ли священники навещать пациентов в больницах?
ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям

Осенние оттенки 2024: теплые тренды для стильного окрашивания

1:16
Моя семья » Красота и стиль

С приходом осени тенденции в окрашивании волос становятся мягче, что подчеркивает стремление к теплу и комфорту. Колорист Виктория Гречишкина рекомендует попробовать несколько актуальных оттенков осени 2024 года, которые могут добавить индивидуальности и согреть образ. Один из таких оттенков — Amber (янтарный), насыщенный, золотисто-медный тон, который идеально подходит шатенкам. Этот цвет можно корректировать по глубине и добавлять карамельные ноты для более светлого эффекта.

Осенние оттенки 2024: теплые тренды для стильного окрашивания
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Sandy blonde (песочный блонд) — идеальный выбор для светловолосых, он сохраняет качество волос, не требуя сильного осветления. Его мягкость привлекает многих, хотя некоторым может показаться слишком приглушенным. Cinnamon (коричный) — это глубокий и теплый цвет, который идеально подходит для каштановых волос. Он добавляет стильности и элегантности, как у Хейли Бибер.

Vanilla blonde (ванильный блонд) — еще один теплый вариант блонда, который особенно подходит девушкам со светлой кожей, делая черты лица мягче. Он требует регулярной коррекции, но при этом выглядит максимально натурально.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Аудио 
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Садоводство, цветоводство
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать Аудио 
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Еда и рецепты
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Последние материалы
Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на показе мод: не трогай меня
Астроном Вибе усомнился, что на Земле поймали сигнал от разумной инопланетной цивилизации
В Брянской области сбили девять дронов
Осенние оттенки 2024: теплые тренды для стильного окрашивания
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Обсуждение: смогут ли священники навещать пациентов в больницах?
ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям
Врач рассказала, как улучшить самочувствие при гастрите
Польза от занятий аэробикой: путь к здоровому телу и бодрому духу
Простые шаги для обильного цветения гортензии: как заставить её цвести круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.