Отказ от гель-лака: как восстановить ногти и сохранить их красоту

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодняшний тренд в маникюре — это "чистые" ногти, которые привлекают внимание естественным и ухоженным видом, а не сложными рисунками и яркими цветами. Нейл-мастер Арина Малышкова объясняет, что основой такого маникюра являются гладкая, здоровая ногтевая пластина, обработанные боковые валики и отсутствие кутикулы.

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Для создания "дорогого" эффекта необходимо длительное время восстанавливать ногти после использования гель-лака. Один из вариантов для тех, кто не хочет полностью отказываться от покрытия, — полупрозрачные камуфляжные основы, которые выглядят естественно. Однако этот стиль маникюра подходит не всем.

Девушкам с ослабленной ногтевой пластиной рекомендуется укрепление ногтей, так как отсутствие плотного покрытия может вызвать дополнительный стресс для ногтя. Поддержание "чистых" ногтей требует регулярного ухода, включая гигиенический маникюр, солевые ванночки с эфирными маслами и уход за кутикулой. Несмотря на более короткий срок носки без долговременного покрытия, при правильном уходе можно добиться эффекта ухоженных ногтей без необходимости покрытия.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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