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Секреты осеннего ухода за волосами: маска на основе банана

1:40
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением осени волосы нуждаются в особом уходе. Холодный воздух, ветер и отопление могут сделать их сухими и ломкими. Увлажняющая маска поможет восстановить структуру волос, вернуть им блеск и здоровье. Приготовить такую маску в домашних условиях несложно, а ее ингредиенты легко доступны.

Секреты осеннего ухода за волосами: маска на основе банана
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Необходимые питательные компоненты

  • 2 столовые ложки кокосового масла (или другого растительного масла, например, оливкового)
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 банан
  • 1 столовая ложка йогурта или сметаны

Метод приготовления

Очистите банан и нарежьте его на мелкие кусочки. В миске тщательно размять их до состояния пюре. Добавьте к банановому пюре кокосовое масло, мёд и йогурт. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Способ применения

Нанесите маску на чистые, слегка влажные волосы, начиная с корней и до кончиков. Уделите особое внимание сухим и поврежденным участкам.Укутайте волосы пленкой или полотенцем и оставьте маску на 30-40 минут. Это даст время питательным компонентам впитаться. Тщательно смойте маску теплой водой с использованием вашего обычного шампуня.

Регулярное применение этой маски поможет вашим волосам стать более увлажненными, мягкими и блестящими. Не забывайте повторять процедуру раз в неделю, чтобы защитить локоны от осеннего холода и сохранить их красоту.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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