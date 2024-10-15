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Как МФР-роллер помогает в борьбе с целлюлитом и улучшает состояние кожи?

1:54
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Целлюлит – это проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Он проявляется в виде неровностей и бугорков на коже, чаще всего на бедрах и ягодицах. В поисках эффективных методов борьбы с целлюлитом многие обращают внимание на массаж и упражнения с миофасциальным релизом (МФР) с использованием специальных роллеров. Но насколько эффективен этот метод?

Как МФР-роллер помогает в борьбе с целлюлитом и улучшает состояние кожи?
Фото: Freepik by master1305, PDM

Как работает МФР-роллер?

МФР-роллер – это инструмент, который помогает снять напряжение в мышцах и улучшить кровообращение. Регулярные занятия с роллером способствуют размягчению и улучшению подвижности фасций – соединительной ткани, окружающей мышцы. При воздействии на проблемные зоны улучшается кровоток и лимфоотток, что помогает уменьшить застой жидкости и уменьшить видимость целлюлита.

Как МФР-роллер влияет на целлюлит?

Целлюлит возникает из-за структурных изменений в подкожной жировой ткани, и хотя МФР-роллер не может полностью устранить эти изменения, он способен улучшить состояние кожи за счет активного массажа. Регулярное использование роллера помогает повысить тонус кожи, ускорить метаболизм в тканях и уменьшить отёчность. Это может привести к уменьшению видимости целлюлита, но для достижения стойкого эффекта МФР-роллер лучше использовать в сочетании с другими методами, такими как физические упражнения, правильное питание и уход за кожей.

Занятия на МФР-роллере могут помочь в борьбе с целлюлитом, но не являются панацеей. Этот метод улучшает состояние кожи и способствует снижению отёчности, но для полного устранения целлюлита требуется комплексный подход, включающий физическую активность и здоровый образ жизни.

Уточнения

Целлюлит — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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