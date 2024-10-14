Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием

5:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Смена имиджа часто включает в себя стрижку и окрашивание волос. Если первая услуга может быть относительно доступной, то вторая нередко становится настоящим испытанием для кошелька. Многие женщины выбирают сложные техники окрашивания, которые создают эффектные переливы оттенков. Однако такие процедуры могут стоить довольно дорого, порой даже дороже половины зарплаты.

Фото: flickr.com by Mark Ittleman, CC BY 2.0

Парикмахер и колорист Олеся Лесникова рассказала изданию tmn.aif.ru, что влияет на стоимость салонного окрашивания. Она отметила, что некоторые клиенты удивляются или даже возмущаются высокой ценой услуг, не понимая нюансов бьюти-индустрии. Выражение "красота стоит денег" применимо и к салонам красоты.

Мастер рассказала, что на закупку необходимых материалов для колористов уходит 40 тысяч рублей в месяц. Кроме того, есть коммунальные платежи за электричество и воду, которые составляют 9-11 тысяч рублей. Все эти расходы учитываются при формировании цен на услуги окрашивания, чтобы салон мог продолжать работать и развиваться.

Аренда помещения также является значительной статьей расходов. Колорист отметила, что, например, её салон находится в центре города, что влияет на стоимость аренды.

Обучение сотрудников также требует значительных затрат, напомнила парикмахер. Тренды на окрашивание волос постоянно меняются, поэтому мастера должны постоянно повышать свою квалификацию, чтобы избежать ошибок и обеспечить высокий уровень профессионализма. Стоимость таких обучений может достигать 10-25 тысяч рублей.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость окрашивания, является время, затраченное на реализацию запроса клиента. Например, переход с темного цвета на светлый может обойтись в 20 тысяч рублей.

"Чтобы выйти из черного в блонд, мастер первым делом приступит к "кислотному" снятию цвета. Затем будет осветление косметических пигмент (если клиент ранее окрашивал волосы) и выравнивание получившегося цвета для дальнейшей работы. Каждый из этих трех этапов занимает 3-4 часа. Финальное окрашивание — это еще 2-4 часа. При этом колорист ни на шаг от вас не отходит", — рассказала эксперт.

Лесникова также отметила, что на стоимость услуги может повлиять изначальное состояние волос клиента. Если волосы сильно повреждены, сначала может потребоваться восстановление с помощью профессионального ухода. В случае незначительных повреждений колорист подбирает идеальный вариант окрашивания и проводит тест-прядь. Затем мастер выполняет "ювелирную" работу над преображением волос, что, очевидно, не может стоить пару тысяч рублей. За "сложный случай" клиенты в среднем отдают 25 тысяч рублей.

Многие модницы выбирают окрашивания с бликами и переливами света, такие как балаяж или шатуш. Эти техники особенно подходят для прямых и вьющихся волос, создавая эффектный и естественный вид.

Аиртач — еще одна популярная техника, которая подходит для всех типов волос. Окрашивание создает приятную текстуру и "воздушность", сохраняя при этом здоровье волос. Большая часть волос не попадает под осветление, что делает окрашивание долговечным и качественным.

По словам мастера, и аиртач, и балаяж, и шатуш хоть и стоят недёшево, но зато позволяют женщинам отложить повторный визит в салон на долгий срок, до полугода, поскольку окрашенные этими техниками отрастающие пряди волос не нуждаются в коррекции. Такие виды окрашивания стоят в среднем 10 тысяч рублей, но могут быть и дороже, если волосы длинные и густые.

Седина — еще один фактор, влияющий на ценообразование услуги, напомнила колорист. Для маскировки седины и предотвращения необходимости частого подкрашивания корней, женщины выбирают пепельный цвет с эффектом многогранности холодных оттенков. Работа с седыми волосами требует больше опыта и качественных расходников, что может увеличить стоимость услуги до 8 тысяч рублей.

"Стоит отметить, что работать с седыми волосами сложнее, потому что структура прядей становится "капризнее". Первый слой неохотно пропускает краску, в результате этого цвет может получиться блеклым. В такие моменты ключевую роль играют опыт мастера и качественные расходники, поэтому стоить это будет от 8 тысяч", — поделилась эксперт.

Многие модницы пытаются сэкономить на салоне красоты и окрашивают волосы дома. Однако такое решение может привести к нежелательным последствиям, таким как повреждение волос или необходимость их восстановления, отметила специалист.

Колорист подчеркнула, что профессиональное окрашивание в салоне не только обеспечивает качественный результат, но и помогает сохранить здоровье волос. Поэтому, несмотря на высокую стоимость, многие женщины предпочитают доверить свои волосы опытным мастерам.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.