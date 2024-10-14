Маска для лица с куркумой и розовой водой от раздражения кожи

Если такое случится, что у вас будет воспаленная, раздраженная кожа, вы можете использовать эту маску для кожи из куркумы, огурцов и розовой воды. Огурцы помогают успокоить кожу, а розовая вода делает ее более увлажненной.
Смешайте в емкости порошок куркумы и измельченный огурец, перемешайте ингредиенты. Добавьте в смесь розовую воду, чтобы получилась однородная паста. Нанесите эту смесь на лицо и оставьте примерно на 15 минут. Смойте ее водой, чтобы кожа стала свежей, сияющей.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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