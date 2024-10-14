Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня показала переписку с дочерью после публикации откровенных снимков
В NASA оценили влияние ядерного взрыва в космосе
Обзор лучших моделей Kia в ценовом диапазоне от 2,5 до 3 млн рублей
Правильная подготовка свеклы к зиме: шаг за шагом
Обладательница Оскара готовится к роли в чеховской Чайке
Планка: больше, чем просто статическая поза
Ксения Собчак осудила Шамана за публикацию свидетельства о разводе: противное и липкое ощущение
Конструкторы из Ярославля разработали радиоуправляемую гусеничную платформу для эвакуации раненых
Ортопед Карданов: артроз может проявиться у молодых людей в четырёх случаях

Маска для лица с куркумой и розовой водой от раздражения кожи

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Если такое случится, что у вас будет воспаленная, раздраженная кожа, вы можете использовать эту маску для кожи из куркумы, огурцов и розовой воды. Огурцы помогают успокоить кожу, а розовая вода делает ее более увлажненной.

Маска для лица с куркумой и розовой водой от раздражения кожи
Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

Ингредиенты для приготовления маски

  • 1 столовая ложка порошка куркумы;
  • 2 столовые ложки мелко измельченного огурца;
  • розовая вода, добавляйте по мере необходимости.

Этапы приготовления маски для лица

Смешайте в емкости порошок куркумы и измельченный огурец, перемешайте ингредиенты. Добавьте в смесь розовую воду, чтобы получилась однородная паста. Нанесите эту смесь на лицо и оставьте примерно на 15 минут. Смойте ее водой, чтобы кожа стала свежей, сияющей.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Садоводство, цветоводство
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов Аудио 
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Садоводство, цветоводство
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов Аудио 
Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия
Садоводство, цветоводство
Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Любовь Степушова Трибьют-шоу The BeatLove. Российские битлы усадили Джорджа Харрисона за фортепиано Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Последние материалы
Прохор Шаляпин установил виниры за 6 млн рублей: деньги упали с небес
В России представлен Hyundai Palisade с топовой комплектацией и системами безопасности
Врач рассказал, как образ жизни влияет на количество сердечных сокращений
Филипп Киркоров заказал свой портрет из одежды за 2 миллиона рублей
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего
Милонов предложил снижать ипотеку за каждого ребёнка
Живущая в Португалии старшая дочь Шаца* и Лазаревой* сообщила о пополнении в семье
Почему расчёсывание перед мытьём головы так важно для ваших волос
Не одни во Вселенной: Возможные доказательства существования внеземного разума
Турпоток в Краснодарский край может вырасти до 27 млн человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.