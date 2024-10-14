Маска для лица с куркумой и розовой водой от раздражения кожи

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если такое случится, что у вас будет воспаленная, раздраженная кожа, вы можете использовать эту маску для кожи из куркумы, огурцов и розовой воды. Огурцы помогают успокоить кожу, а розовая вода делает ее более увлажненной.

Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

Ингредиенты для приготовления маски

1 столовая ложка порошка куркумы;

2 столовые ложки мелко измельченного огурца;

розовая вода, добавляйте по мере необходимости.

Этапы приготовления маски для лица

Смешайте в емкости порошок куркумы и измельченный огурец, перемешайте ингредиенты. Добавьте в смесь розовую воду, чтобы получилась однородная паста. Нанесите эту смесь на лицо и оставьте примерно на 15 минут. Смойте ее водой, чтобы кожа стала свежей, сияющей.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.