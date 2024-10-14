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5 лучших способов устранения пигментации на лице

1:30
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Сыворотка с витамином С

Из всех сывороток витамин С является одной из самых эффективных. Это связано с тем, что витамин С является антиоксидантом, который уменьшает мелкие морщинки, стимулируя выработку коллагена в коже и осветляя цвет лица.

5 лучших способов устранения пигментации на лице
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Осветляющие кремы

Осветляющие кремы могут помочь уменьшить пигментацию кожи. Применять эти кремы следует один или два раза в день. В большинстве этих продуктов содержится несколько распространенных ингредиентов, таких как витамин B3, экстракт солодки и гидрохинон. 

Кислоты для лица

Кислоты для лица — это особый тип лечения, который работает путем отшелушивания поверхности кожи для выравнивания ее тона. С помощью отшелушивания вы позволяете новым клеткам появиться и взять на себя роль ваших старых клеток. Благодаря этому процессу тон и текстура кожи выравниваются и становятся более гладкими. 

Химические пилинги

Химические пилинги содержат кислоты в гораздо более высоких концентрациях. Удаляя эпидермис, эта процедура уменьшает проявления гиперпигментации.

Ретиноиды

Ретиноиды — это антиоксиданты, которые поступают из витамина А. Это одни из самых старых и надежных ингредиентов. Они проникают глубоко в кожу для эффективного лечения гиперпигментации.

 

Уточнения

Меланоз (греч. melánosis — почернение, от meláno — чернею) или гиперпигментация — меланопатия, усиленное образование и повышенное отложение в органах и тканях тёмно-коричневого или чёрного пигмента из группы меланинов, содержащегося в норме в коже, сетчатке глаза, мозговых оболочках, проявляющиеся в виде веснушек или пигментных родимых пятен. 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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