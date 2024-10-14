Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безупречные тушеные овощи: пошаговый рецепт для домашней кухни
Певица Саша Савельева объяснила, что ей дала "Фабрика звёзд"
Тренер назвал упражнение для здоровья коленей
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
От преждевременной обрезки до неубранной листвы: типичные осенние ошибки дачников
Руководство для начинающих: как выбрать лучший мотоцикл под свои задачи
Ношение шапки осенью: секрет здоровых и сильных волос
Алёна Водонаева раскритиковала Селену Гомес за крупные руки
Фитнес-тренер рассказала, как выбрать обувь для фитнеса

Ежедневный массаж лица: польза и риски для вашей кожи

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица — это популярная процедура, помогающая улучшить состояние кожи, повысить её тонус и уменьшить проявления возрастных изменений. Однако многие задаются вопросом: безопасно ли делать его каждый день? В этом тексте мы рассмотрим плюсы и минусы ежедневного массажа лица и дадим несколько рекомендаций.

Ежедневный массаж лица: польза и риски для вашей кожи
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Польза массажа лица

Массаж лица улучшает кровообращение и способствует оттоку лимфы, что помогает снять отёки и улучшить цвет лица. Он также может способствовать расслаблению мышц, что особенно полезно при мимических морщинах. Ежедневный массаж при правильной технике может поддерживать тонус кожи и замедлить процессы старения.

Потенциальные риски ежедневного массажа

Несмотря на все преимущества, чрезмерное воздействие на кожу может привести к нежелательным последствиям. Ежедневный массаж, особенно при неправильной технике или использовании агрессивных методов, может растягивать кожу, вызывая её преждевременное старение. Также излишнее давление может нарушить структуру капилляров, что приведёт к покраснению или появлению сосудистых сеточек.

Важность правильного подхода

Для того чтобы минимизировать риски, важно использовать мягкие техники массажа и избегать чрезмерного давления. Рекомендуется использовать масла или кремы, которые снижают трение и помогают защитить эпидермис. Если ваша кожа склонна к воспалениям или раздражениям, лучше ограничить частоту массажа до нескольких раз в неделю.

Ежедневный массаж лица может принести пользу, если выполнять его правильно и бережно. Однако чрезмерное воздействие может нанести вред коже, поэтому важно соблюдать баланс.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться?
Военные новости
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Видео 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
От преждевременной обрезки до неубранной листвы: типичные осенние ошибки дачников
Руководство для начинающих: как выбрать лучший мотоцикл под свои задачи
Ношение шапки осенью: секрет здоровых и сильных волос
Алёна Водонаева раскритиковала Селену Гомес за крупные руки
Фитнес-тренер рассказала, как выбрать обувь для фитнеса
Врач раскрыл, сколько пельменей можно съесть за один приём пищи и не набрать вес
Как приготовить нежный бисквитный рулет с тыквой и шоколадом: пошаговый рецепт
Эксклюзивное интервью: как замотивировать детей к учёбе?
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.