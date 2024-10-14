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Anti-age стоматология: секрет молодого лица без пластики

1:13
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Anti-age стоматология — это направление в стоматологии, направленное на предупреждение и коррекцию возрастных изменений зубов и лица. Она помогает не только сохранить здоровую улыбку, но и улучшить внешний вид лица, делая его более молодым за счет правильного положения челюстей и восстановления утраченных зубов.

Anti-age стоматология: секрет молодого лица без пластики
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Стоматолог Игорь Блюмкин поясняет, что комплекс мероприятий включает лечение воспалений, ортодонтические процедуры, имплантацию и реставрацию зубов. Эти процедуры помогают предотвратить смещение зубов, стирание эмали, искажение овала лица и появление морщин. Например, ортодонтическое лечение исправляет патологический прикус, который может повлиять на форму лица, а имплантация восстанавливает целостность зубного ряда, сохраняя плотность костей челюсти.

Также важны эстетические процедуры, такие как отбеливание и восстановление формы и высоты зубов. Исследования показывают, что здоровье полости рта и правильный уход за зубами могут замедлить проявления старения, придавая лицу более молодой вид.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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