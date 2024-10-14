Как быстро избавиться от утренних отеков без профессиональной косметики

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки могут стать серьезной проблемой для женщин, особенно в важные моменты. Если под рукой нет профессиональных средств, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками для быстрого устранения отечности. Первый шаг — отказаться от кофе, поскольку он может усугубить обезвоживание и увеличить отеки. Важно пить больше воды и заменить кофе на травяной чай или натуральные напитки без сахара.

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Следующий эффективный метод — использование льда. Лед помогает быстро снять отеки, но лучше замораживать не обычную воду, а травяные отвары из ромашки или зверобоя. Однако при куперозе лед применять нужно осторожно, так как он может усилить проблемы с сосудами.

Чай также можно использовать для борьбы с отеками, но не только внутрь, а наружно. Заварите чай, дайте ему слегка остыть, смочите ватные диски и наложите на область век. Такой простой метод поможет снять отечность, а также усилить эффект, если проводить лимфодренажный массаж.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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